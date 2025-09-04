2025-09-05 Friday

क्रिप्टो न्यूज़

सबसे ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ और मार्केट अपडेट का आनंद लें
Bitcoin Price Prediction: Can Treasury Inflows Drive BTC Toward $125K?

Bitcoin steadies near $110K as weak U.S. jobs data, treasury inflows, and US Bancorp’s custody relaunch fuel optimism for a $125K breakout.
Coinstats2025/09/04 19:09
QCP receives institutional crypto trading license in UAE

The post QCP receives institutional crypto trading license in UAE appeared on BitcoinEthereumNews.com. QCP Group (QCP), a crypto trading entity has received a Financial Services Permission (FSP) license from the Abu Dhabi’s International Financial Centre (ADGM). The company already holds a payment license in Singapore.  Darius Sit, Founder of QCP noted that the new license strengthens their ability to bridge operations between Asia and the Middle East. He stated, “Our commitment is to bring institutional clients security, transparency, and a seamless 24/7 platform.” With the UAE license QCP will be able to offer crypto spot and derivatives trading, market making, and structure solutions for institutional and professional clients.  Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer at ADGM noted, “QCP’s focus on regulatory compliance and innovative digital asset solutions aligns seamlessly with ADGM’s vision of fostering a trusted and dynamic financial ecosystem.”  QCP will be competing with others in the space that include M2 exchange which has now geared its crypto offering to institutional clients. The announcement also comes after news showed that the UAE through a sovereign wealth fund owns $700 million worth of Bitcoin. Additionally, sovereign wealth funds, including the UAE’s Mubadala and Norway’s sovereign fund, have exposure to Bitcoin through exchange-traded funds (ETFs) and other investment vehicles. The UAE currently has 36 licensed VASP entities under VARA in Dubai as well. See also  South Korea to join OECD’s crypto-asset reporting framework The smartest crypto minds already read our newsletter. Want in? Join them. Source: https://www.cryptopolitan.com/qcp-crypto-trading-license-uae/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:06
Christine Lagarde Cracks Down on Foreign Stablecoins as Europe Seeks Control

The President of the European Central Bank steps up against dollar-backed stablecoins. During a conference in Frankfurt, Christine Lagarde demanded "firm" guarantees for any foreign issuer wishing to operate in the EU. A strong signal of European fears regarding the growing influence of the greenback in cross-border digital payments. L’article Christine Lagarde Cracks Down on Foreign Stablecoins as Europe Seeks Control est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/09/04 19:05
Eurozone Retail Sales decline by 0.5% in July vs. -0.2% expected

The post Eurozone Retail Sales decline by 0.5% in July vs. -0.2% expected appeared on BitcoinEthereumNews.com. Retail Sales in Eurozone fell more than expected in July. EUR/USD remains within a tight daily range at around 1.1650. Retail Sales in the Eurozone decline by 0.5% on a monthly basis in July, the Eurostat reported on Thursday. This print followed the 0.6% increase recorded in June (revised from 0.3%) and came in worse than the market expectation for a decline of 0.2%. On a yearly basis, Retail Sales rose by 2.2%, following a 3.5% increase in June. Market reaction These figures don’t seem to be having a significant impact on the Euro’s valuation. At the time of press, EUR/USD was trading at 1.1655, losing 0.05% on the day. Euro FAQs The Euro is the currency for the 19 European Union countries that belong to the Eurozone. It is the second most heavily traded currency in the world behind the US Dollar. In 2022, it accounted for 31% of all foreign exchange transactions, with an average daily turnover of over $2.2 trillion a day. EUR/USD is the most heavily traded currency pair in the world, accounting for an estimated 30% off all transactions, followed by EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) and EUR/AUD (2%). The European Central Bank (ECB) in Frankfurt, Germany, is the reserve bank for the Eurozone. The ECB sets interest rates and manages monetary policy. The ECB’s primary mandate is to maintain price stability, which means either controlling inflation or stimulating growth. Its primary tool is the raising or lowering of interest rates. Relatively high interest rates – or the expectation of higher rates – will usually benefit the Euro and vice versa. The ECB Governing Council makes monetary policy decisions at meetings held eight times a year. Decisions are made by heads of the Eurozone national banks and six permanent members, including the President of the ECB,…
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:03
Technische analyse Bitcoin & Solana: koers verwachting

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt staat onder druk. Waar Bitcoin de afgelopen weken duidelijke tekenen van verzwakking liet zien, begint ook Solana te haperen rond cruciale technische niveaus. Beide grafieken geven signalen af die voorzichtigheid rechtvaardigen, maar er ontstaan ook kansen, mocht de markt erin slagen om weer door belangrijke weerstanden heen te breken. Bitcoin koersanalyse: steun en weerstand In de afgelopen weken schreven we over verschillende technische verzwakkingen op de grafiek van Bitcoin. Daarbij hebben we op 19 mei onder meer gewezen op de negatieve divergentie in de RSI die een waarschuwing gaf toen de koers terugviel van een nieuwe all-time high. Bitcoin verloor de afgelopen periode inderdaad terrein en zakte daarbij onder de bodem van begin augustus. Wat direct opvalt, is dat het belangrijke niveau rond $111.980 niet meer standhield. Dit prijsgebied fungeerde eerder als steun, maar is inmiddels omgeslagen in weerstand. Zolang Bitcoin daaronder noteert, blijft de druk op de markt aanwezig. De volgende weerstand voor de bulls ligt iets hoger, tussen $113.485 en $117.429. Pas wanneer die zone overtuigend wordt doorbroken, kan er weer sprake zijn van een herstelpoging richting de toppen. Dan zou de koers ook weer boven het 50-daags voortschrijdende gemiddelde klimmen. Bron: TradingView Jusstinb Op korte termijn zien we lagere toppen en bodems ontstaan, waardoor lagere niveaus niet kunnen worden uitgesloten. Uiteraard staat de koers nog wel steeds boven de EMA200, die nu rond $104.300 ligt, cruciaal. Deze gemiddelde lijn heeft in het verleden vaak gefungeerd als vangnet in correctiefases binnen een bullmarkt. Een slot onder dit niveau zou echter een serieus waarschuwingssignaal zijn dat de stijgende trend op langere termijn aan kracht verliest. Daar vlak onder ligt bovendien de horizontale steun bij $100.700, waardoor de zone tussen $104.000 en $100.700 een belangrijk vangnet is. Als ook die bodem breekt, openen de beren de deur naar aanzienlijk lagere niveaus, met eerst $91.000 en later zelfs $73.700 in beeld. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Bitcoin of crypto kopen in Nederland wordt steeds makkelijker. Deze handleiding laat de belangrijkste methoden om Bitcoin te kopen zien. Ontdek de voor- en nadelen van exchanges, brokers en peer-to-peer platforms. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van… Continue reading Technische analyse Bitcoin & Solana: koers verwachting document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Solana koersanalyse: Fibonacci en rising wedge Na de sterke opleving van de afgelopen maanden is Solana inmiddels aangekomen bij een belangrijk technisch kruispunt. De koers noteert rond de $207 en tikte onlangs de 0,618 Fibonacci-retracement lijn aan, een niveau dat vaak fungeert als stevige weerstand binnen herstelbewegingen. Dit is op zichzelf al een signaal dat de opmars aan kracht kan verliezen, zeker omdat tegelijkertijd een rising wedge patroon zichtbaar wordt in de grafiek. Dit koerspatroon staat bekend als een omkeerpatroon; het duidt erop dat de stijging weliswaar doorgaat, maar met steeds minder overtuiging. Bron: TradingView Jusstinb Wanneer een rising wedge naar beneden wordt doorbroken, volgt vaak een scherpe correctie. Voor Solana zou dat betekenen dat de koers kan terugvallen richting de eerste steun rond de $170, waar ook het 200-daags gemiddelde in de buurt ligt. Het ultieme koersdoel van de rising wedge kan $156 of zelfs $126 zijn, beide belangrijke horizontale steunniveaus die eerder als steun fungeerden. Toch is niet alles nu direct al negatief: mocht Solana erin slagen om boven de weerstand rond $218 uit te breken en te sluiten, dan komt er weer ruimte voor een vervolg omhoog. In dat geval ligt de weg open naar de 0,786 Fibonacci-lijn bij $252, en in een extreem positief scenario kan zelfs de all-time high rond $295 weer in beeld komen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Technische analyse Bitcoin & Solana: koers verwachting is geschreven door Justin Blekemolen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/04 19:01
QCP expands to UAE with crypto trading license

QCP Group (QCP), a crypto trading entity has received a Financial Services Permission (FSP) license from the Abu Dhabi’s International Financial Centre (ADGM). The company already holds a payment license in Singapore.  Darius Sit, Founder of QCP noted that the new license strengthens their ability to bridge operations between Asia and the Middle East. He stated, “Our commitment is to bring institutional clients security, transparency, and a seamless 24/7 platform.” With the UAE license QCP will be able to offer crypto spot and derivatives trading, market making, and structure solutions for institutional and professional clients.  Arvind Ramamurthy, Chief Market Development Officer at ADGM noted, “QCP’s focus on regulatory compliance and innovative digital asset solutions aligns seamlessly with ADGM’s vision of fostering a trusted and dynamic financial ecosystem.”  QCP will be competing with others in the space that include M2 exchange which has now geared its crypto offering to institutional clients. The announcement also comes after news showed that the UAE through a sovereign wealth fund owns $700 million worth of Bitcoin. Additionally, sovereign wealth funds, including the UAE’s Mubadala and Norway’s sovereign fund, have exposure to Bitcoin through exchange-traded funds (ETFs) and other investment vehicles. The UAE currently has 36 licensed VASP entities under VARA in Dubai as well. Get seen where it counts. Advertise in Cryptopolitan Research and reach crypto’s sharpest investors and builders.
Coinstats2025/09/04 19:01
Global Crypto Adoption 2025: Chainalysis Reveals Which Countries Are Winning

Chainalysis has released its sixth annual Global Crypto Adoption Index, naming India the world’s top market for grassroots crypto adoption in 2025, with the United States in second place, followed by Pakistan, Vietnam and Brazil. Published on September 2, 2025 as an excerpt from the forthcoming Geography of Cryptocurrency Report, the study blends on-chain and […]
Bitcoinist2025/09/04 19:00
Presale Momentum: MAGACOIN FINANCE Raises $1M in 5 Days, Becoming Top Presale Pick

In the crowded world of crypto presales, 2025 has already seen dozens of projects enter the market—yet few have captured attention like MAGACOIN FINANCE. Within just five days, the project secured over $1 million, and total contributions have now surged beyond $12.5 million. That trajectory has quickly placed it among the most visible presale contenders […] Continue Reading: Presale Momentum: MAGACOIN FINANCE Raises $1M in 5 Days, Becoming Top Presale Pick
Coinstats2025/09/04 19:00
BlockDAG’s 3M Miners & $395M Presale Put Lyno AI’s $17K & Nexchain AI’s $9.4M in the Shadows

Where is real attention going in presale crypto coins right now? Lyno AI is making waves with its AI-driven arbitrage […] The post BlockDAG’s 3M Miners & $395M Presale Put Lyno AI’s $17K & Nexchain AI’s $9.4M in the Shadows appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/04 19:00
Arbitrum Launches $40 Million DRIP Program to Boost the DeFi Ecosystem

Arbitrum has announced the Season One of its $40 million DRIP program, aiming to broaden its incentives program to the whole Arbitrum ecosystem.
Blockchainreporter2025/09/04 19:00
