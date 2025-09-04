2025-09-05 Friday

What Time Is NFL Season Opener And Which Teams Are Playing? How To Watch

The post What Time Is NFL Season Opener And Which Teams Are Playing? How To Watch appeared on BitcoinEthereumNews.com. NEW ORLEANS, LOUISIANA – FEBRUARY 09: The NFL logo is seen on the field ahead of Super Bowl LIX between the Kansas City Chiefs and Philadelphia Eagles at Caesars Superdome on February 09, 2025 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Patrick Smith/Getty Images) Getty Images The 2025-26 NFL season kicks off Thursday with a big game between two NFC East rivals. What time does the game start, which teams are playing and where can you watch it? Last season, the Philadelphia Eagles soared to a 40-22 victory over the AFC champion Kansas City Chiefs on Feb. 9 to win Super Bowl LIX in New Orleans. Eagles quarterback Jalen Hurts — who threw two touchdown passes and ran for another — and was named the Super LIX MVP. ForbesAs NFL Kicks Off, Private Equity Prepares Its Own ReturnsBy Howard Homonoff After concluding the 2024-25 NFL schedule against the Chiefs, the Eagles are back to kick off the 2025-26 season at home at Lincoln Financial Field in Philadelphia against the Dallas Cowboys. The Eagles finished the 2024-25 NFL regular season with a 14-3 record in the NFC East before the team’s Super Bowl run, while the Cowboys finished third in the division with a 7-10 record. ARLINGTON, TEXAS – NOVEMBER 10: Trevon Diggs #7 of the Dallas Cowboys talks with Jalen Hurts #1 of the Philadelphia Eagles after scoring a touchdown during the third quarter at AT&T Stadium on November 10, 2024 in Arlington, Texas. (Photo by Sam Hodde/Getty Images) Getty Images Hurts will be under center for the Eagles in the NFL season opener against the Cowboys, who will be quarterbacked by Dak Prescott. The NFL season opener between the Eagles vs. the Cowboys will be televised on NBC on free TV and will stream on Peacock, beginning at 8:20 p.m.…
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:27
Trump’s American Bitcoin Hits Nasdaq with $273M BTC – Here’s Our 1000x Crypto Recommendations

Corporate money is flowing into the crypto ecosystem at an astonishing rate as the Trump-backed mining company American Bitcoin Corporation (ABTC) makes a splash with a successful debut on the Nasdaq.
Brave Newcoin 2025/09/04 19:27
August CPI and PPI reinforce our caution – Commerzbank

The post August CPI and PPI reinforce our caution – Commerzbank appeared on BitcoinEthereumNews.com. Turkish inflation momentum is not recording noticeable deceleration any longer, except in (misleading) year-on-year comparison, Commerzbank’s FX analyst Tatha Ghose notes. Lira to continue depreciating “The August CPI release confirmed our concerns: headline inflation slowed modestly to 33.0%y/y from 33.5%y/y in July, but the monthly increase of 2.0%m/m was above-consensus and translates to 2.7%m/m after seasonal adjustment (implying annualised 38%), after 2.5%m/m in July. Services inflation once again led the rise, with rents climbing 4.6%m/m and transport services 3.4%m/m.” “Core inflation edged lower to 33.0%y/y, but at 1.7%m/m after seasonal adjustment, it remains incompatible with inflation moderating to even 10% or 15% in the medium-term, let alone to CBT’s 5% target. Meanwhile, producer prices accelerated to 2.5%m/m, confirming risks of continued pipeline pressures, in particular the pass-through effect of an (annualised) 42% lira depreciation rate.” “In summary, CBT’s year-end forecast range of 24%-29% is achievable in a year-on-year sense because of a high base, but medium-term targets do not appear achievable in an underlying sense. For inflation to properly stabilise at, say 15%, monthly prints cannot average faster than 1.17%m/m – a target which looks challenging for now. And our skepticism is centred around the observation that CBT seems to think that tight monetary policy has yielded results and can already be unwound. Against this backdrop, we forecast the lira to continue depreciating.” Source: https://www.fxstreet.com/news/try-august-cpi-and-ppi-reinforce-our-caution-commerzbank-202509040912
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:24
Smarter Web Issues 21M Shares to Boost Growth

The post Smarter Web Issues 21M Shares to Boost Growth appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Smarter Web Company has launched a new 21M share offering. Trading of the new shares on the Aquis Stock Exchange is expected around September 9. Proceeds will fund growth, with directors accepting minor dilution in exchange for stronger capital. The Smarter Web Company has signed a new subscription agreement to issue 21 million ordinary shares, doubling down on a fundraising strategy first used in June. The company said most shares from the earlier deal have already been placed, and the fresh round will further strengthen its balance sheet as it pushes ahead with expansion plans. Trading in the new stock on the Aquis Stock Exchange is expected to begin around September 9, pending admission. Once admitted, the company will have 290.6 million shares in issue. The Smarter Web Company (#SWC $TSWCF $3M8.F) RNS Announcement: New Subscription Agreement Signed. The Smarter Web Company, a London listed technology company, announces that a new subscription agreement has been signed for 21 million new Ordinary Shares (the “Subscription… — The Smarter Web Company (@smarterwebuk) September 4, 2025 Deal Terms The agreement, signed September 3 with Shard Merchant Capital Ltd., will see the shares issued at par value. Placement will be subject to two safeguards, i.e., prices cannot fall below the previous day’s closing bid, and volumes must remain under 20% of daily activity. Smarter Web will receive about 97% of net proceeds, to be used for growth. The issue slightly dilutes director holdings. CEO Andrew Webley and his family will see their stake fall from 10.17% to 9.44%. Other directors face marginal cuts as well. Growth Strategy Smarter Web provides web design, hosting, and online marketing services, with revenue generated from upfront fees, annual hosting, and optional marketing support. The firm is also targeting acquisitions to expand its client base. Since 2023,…
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:23
Pump.fun flips Hyperliquid in 24-hour revenue

Crypto.news 2025/09/04 19:21
BlockDAG’s 3M Miners & $395M Presale Outshine Lyno AI & Nexchain AI

The post BlockDAG’s 3M Miners & $395M Presale Outshine Lyno AI & Nexchain AI appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News See how BlockDAG’s 3M miners & $395M presale eclipse Lyno AI’s $17K raise and Nexchain AI’s $9.4M push, redefining the race in presale crypto coins. Where is real attention going in presale crypto coins right now? Lyno AI is making waves with its AI-driven arbitrage across 15+ blockchains, offering tools once reserved for institutions. Meanwhile, Nexchain AI is racing through Stage 26 of its presale, pulling in $9.4M with its AI-powered Layer-1 chain. Both are creating headlines, but a much bigger story is unfolding elsewhere. BlockDAG is not just raising money; it has already built a user base of more than 3M miners through its X1 app. This scale of adoption before launch is something most projects struggle to achieve even after listing. With a special price of $0.0013 available until October 1, BlockDAG (BDAG) is making its case as the standout pick of 2025. BlockDAG Turns X1 Adoption Into a Presale Surge BlockDAG’s X1 mobile mining app has shocked the market, growing from zero to 3M+ users in record time. Before listing, BDAG has managed to build one of the largest active communities in crypto. Each download adds another participant mining daily and sharing the project organically, proving adoption is already in motion. The presale has entered Batch 30 with tokens priced at $0.03, a sharp rise from the $0.001 entry point. But now, until October 1, buyers can purchase BDAG for $.0013. Adding to this hype, BlockDAG is ready to host a major Deployment Event in Singapore. After withdrawing from Token2049 due to local restrictions on presale promotions, the team opted to launch its own flagship event. Additionally, BlockDAG has introduced a new special presale price of $0.0013 per BDAG until October 1. This rate will remain in effect for the final 30 days leading up…
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 19:21
Hackers load Ethereum smart contracts with hidden malware

ReversingLabs' research identified the npm packages clortoolv2 and mimelib2, which used Ethereum smart contracts to hide malware URLs.
Cryptopolitan 2025/09/04 19:20
Polygon’s POL Migration Completes After “Buy the Rumor” Rally as Native Staking Goes Live

Polygon's network upgrade to the POL token is complete, with native staking now live on Ethereum. The announcement followed a speculative rally that saw trading volume peak at over $631 million. The post Polygon’s POL Migration Completes After “Buy the Rumor” Rally as Native Staking Goes Live appeared first on Coinspeaker.
Coinspeaker 2025/09/04 19:20
Particle Network’s modular L1 to launch on Avalanche

Particle Network will launch its modular layer 1, Particle Chain, on Avalanche, enabling seamless cross-chain transactions with sub-second finality. Particle Network (PARTI) will launch Particle Chain, its modular Layer-1 blockchain designed to coordinate and settle transactions across multiple blockchains, on…
Crypto.news 2025/09/04 19:19
Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Etherealize haalde $40 miljoen op in een Series A ronde geleid door Paradigm en Electric Capital. Het nieuws kwam in dezelfde week dat bedrijven samen voor $1,2 miljard aan ETH kochten, een teken dat institutionele interesse snel toeneemt. De vraag is hoe dit signaal de marktpsychologie beïnvloedt, en wat de nieuwe middelen concreet betekenen voor de uitbouw van Ethereum als financiële infrastructuur. Etherealize $40M Funding Round⚡️ About:@Etherealize_io is a startup dedicated to integrating financial institutions with the Ethereum blockchain. Investors:@paradigm (Lead) and @ElectricCapital (Lead) https://t.co/JWFB2gbW3X pic.twitter.com/QMcDt2pzgi — Fundraising Digest (@CryptoRank_VCs) September 3, 2025 Nieuwe kapitaalronde voor Etherealize De investeringsronde werd geleid door Paradigm en Electric Capital. Eerder kreeg de startup al steun van Vitalik Buterin en de Ethereum Foundation. Etherealize, opgericht door onder meer Danny Ryan en Vivek Raman, bouwt infrastructuur die instellingen moet helpen om Ethereum te gebruiken. Het gaat om zero-knowledge systemen, settlement-engines en platforms voor getokeniseerde obligaties en andere fixed-income producten. Dit markeert het begin van de Institutional Merge. Institutioneel financieren gaat naar moderne, veilige en wereldwijd toegankelijke rails. Bedrijven stapelen ETH op De kapitaalronde valt in een week waarin publieke bedrijven fors ETH hebben gekocht. Treasury-firma The Ether Machine kocht 150.000 ETH ter waarde van $654 miljoen. BitMine voegde $65 miljoen toe aan zijn al enorme voorraad van ruim 1,8 miljoen ETH. Ook Sharplink Gaming en Yunfeng Financial kochten samen nog eens ruim $200 miljoen. Deze stroom van aankopen geeft Ethereum een institutionele glans. Waar Bitcoin vaak wordt gezien als digitaal goud, ontstaat er voor ETH steeds meer een verhaal als reserve- en productienetwerk. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat Etherealize wil bouwen Het geld gaat naar drie projecten: een settlement-engine voor getokeniseerde obligaties, systemen voor private trading onder toezicht, en koppelingen met bestaande betalingsrails van banken. Medeoprichter Vivek Raman zegt dat instellingen zo Ethereum kunnen gebruiken zonder hun hele proces te hoeven omgooien. Vergelijkbare stappen zagen we al bij BlackRock, dat een tokenized geldmarktfonds op Ethereum bracht, en bij JPMorgan met zijn Kinexys-platform. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Signaal van vertrouwen in Ethereum De timing is opvallend: tegelijk met de investering kochten grote bedrijven meer dan $1,2 miljard aan ETH. Dat versterkt het beeld dat Ethereum serieuzer wordt genomen als infrastructuur. Dit trend laat zien dat Ethereum steeds vaker wordt gebruikt als infrastructuur voor financiële producten, in plaats van alleen voor DeFi en NFT’s. Of de $40 miljoen van Etherealize en de $1,2 miljard aan verse institutionele aankopen die beweging versnellen, zullen we zien. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats 2025/09/04 19:16
The U.S. Senate Banking Committee is finalizing a draft reform of the crypto market structure.

Smart money sells 5 million tokens worth $481,000 when USELESS market cap exceeds $100 million

U.S. Bureau of Labor Statistics: The data retrieval tool on the website is currently unavailable due to technical difficulties

The Financial Action Task Force and other international organizations jointly issued an anti-money laundering cooperation manual

Interview | HIVE CFO: Hydro-cooled mining and AI cloud give us an edge post-halving