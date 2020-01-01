Meme+ Trading Zone संबंधी अस्वीकरण

यह MEXC Meme+ Trading Zone अस्वीकरण (जिसे आगे “अस्वीकरण” कहा गया है) MEXC के जोखिम प्रकटीकरण के विवरण के साथ संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और इसका एक अभिन्न अंग होता है. Meme+ Trading Zone और इससे जुड़े प्रोडक्ट और इवेंट में भाग लेकर, आप कन्फ़र्म करते हैं कि आपने अपने स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया है, इसमें निहित प्रावधानों को पढ़ा और समझा है और उनसे पूरी तरह अवगत हैं.

MEXC Meme+ Trading Zone प्रोडक्ट (जिसे आगे “प्रोडक्ट” कहा गया है) एक विशेष टूल है जिसे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में व्यापक अनुभव रखने वाले परिष्कृत निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है. MEXC द्वारा पेश किए गए अन्य प्रकार के ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की तुलना में इस प्रोडक्ट में काफी अधिक जोखिम है. उदाहरण के लिए, प्रोडक्ट पर सूचीबद्ध टोकन पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं, पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में इन्हें तेज़ी से और/या अधिक बार डीलिस्ट किया जा सकता है, और पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में इनका मेंटेनेंस भी खराब हो सकता है. अगर आप निवेश के नुकसान के पूरे जोखिम को नहीं झेल सकते हैं तो कृपया इस सेवा का इस्तेमाल न करें और/या किसी भी संबंधित प्रोडक्ट या सेवाओं में हिस्सा न लें।

प्रोडक्ट की पेशकश करके, MEXC केवल सूचना दिखाने के उद्देश्यों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करता है. दिखाई गई सभी सामग्रियाँ और जानकारी तीसरे पक्ष की वेबसाइटों से ली गई हैं और उन्हें ही इनका श्रेय दिया जाना चाहिए. MEXC किसी भी तरह से, न तो निष्कर्ष और न ही अभिव्यक्ति के ज़रिए, ऐसी जानकारी की सटीकता और/या वैधता की पुष्टि या गारंटी नहीं देता है. प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, आप यह वचन देते हैं कि आपने अपने निवेश के निर्णय के संबंध में ज़रूरी सावधानी बरती है और रिसर्च किया है, तथा जहाँ भी ज़रूरी हुआ, अपने वित्तीय, कानूनी या कर सलाहकारों से परामर्श किया है. MEXC और इसके एफ़िलिएट आपकी निवेश गतिविधियों के दौरान हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.