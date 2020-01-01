मीम कॉइन क्या हैं?

मीम कॉइन, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में मनोरंजन की तरह हैं. इनका जन्म इंटरनेट संस्कृति, चुटकुलों और मीम्स से हुआ है और ये अक्सर लगभग किसी भी चीज़ से प्रेरित होकर मज़ेदार, सहज टोकन के रूप में शुरू होते हैं. उदाहरण के लिए, एक कुत्ते की वायरल तस्वीर से सबसे हॉट मीमकॉइन DOGE का जन्म हुआ, साथ ही CHILLGUY जैसे कुछ ट्रेंडिंग इंटरनेट मीम्स सामने आए.

अपनी मज़ाकिया प्रकृति के बावजूद, मीम कॉइन अपने मूल्य में उतार-चढ़ाव और रोमांच के लिए जाने जाते हैं. हालाँकि वे शायद BTC जैसी स्थापित क्रिप्टोकरेंसी के समान उपयोगिता या दीर्घकालिक विज़न प्रदान न करें, लेकिन उनका आकर्षण समुदाय और रोमांच में निहित है. चाहे आप यहाँ मीम्स के लिए आए हों या अगली बड़ी चीज़ को हासिल करने, मीम कॉइन क्रिप्टो परिदृश्य का एक मज़ेदार और अप्रत्याशित हिस्सा हैं.