ARC (ARC) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड
ARC कैसे खरीदें?
MEXC पर आसानी से ARC (ARC) खरीदने का तरीका जानें. इस गाइड में MEXC परARCखरीदने के तरीके और करोड़ों लोगों के भरोसेमंद क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर ARC की ट्रेडिंग शुरू करने के तरीके बताए गए हैं.
अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें
अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें
USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ
अपने टोकन चुनें
अपनी खरीदारी पूरी करें
MEXC पर ही ARC क्यों खरीदें?
MEXC अपनी विश्वसनीयता, बहुत अच्छी लिक्विडिटी और अलग-अलग तरह के बहुत सारे टोकन की उपलब्धता के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यह ARC खरीदने के सबसे अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में से एक बना हुआ है.
पेमेंट के 100+ तरीकों में से किसी से भी ARC खरीदें
MEXC पर पेमेंट करने के 100 से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए दुनिया भर में कहीं से भी ARC (ARC) को खरीदना बहुत ही आसान हो गया है. आप चाहे किसी पारंपरिक तरीके से पेमेंट करना चाहते हों या किसी लोकल पेमेंट चैनल के ज़रिए, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीका मिल ही जाएगा. MEXC पर अभी क्रिप्टो खरीदने के तरीके गाइड से पेमेंट के अलग-अलग विकल्पों की जानकारी पाएँ!
ARC खरीदने के लिए पेमेंट के 3 प्रमुख तरीके
ARC को आसानी से खरीदने के 3 और तरीके
MEXC प्री-मार्केट
MEXC की प्री-मार्केट ट्रेडिंग में ARC की ऑफ़िशियल लिस्टिंग से पहले इसे खरीदें या बेचें. यह विकल्प आपको टोकन जल्दी खरीदने की सुविधा देता है, जिससे आप उन्हें स्पॉट मार्केट में आने से पहले ही खरीद सकते हैं. इसके अलावा, सभी ट्रेड सुरक्षित होते हैं और लिस्टिंग के बाद अपने आप सेटल हो जाते हैं.
आप ARC (ARC) को कहाँ से खरीद सकते हैं
आप शायद यह सोच रहे होंगे कि आप ARC (ARC) को आसानी से कहाँ से खरीद सकते हैं. इसका जवाब, पेमेंट से जुड़ी आपकी प्राथमिकताओं और ट्रेडिंग अनुभव पर निर्भर करता है. आप किसी भी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर क्रेडिट कार्ड, Apple Pay या बैंक ट्रांसफ़र जैसे तरीकों का उपयोग करके ARC खरीद सकते हैं. इसके अलावा, आप DEX या P2P के ज़रिए ARC को ऑन-चेन भी खरीद सकते हैं!
केंद्रीकृत एक्सचेंज (CEX), जहाँ से नए यूज़र्स अपनी क्रिप्टो यात्रा की शुरुआत करते हैं
MEXC जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंज अक्सर नए यूज़र्स के लिए सबसे बढ़िया समाधान होते हैं. आप क्रेडिट कार्ड, Apple Pay, बैंक ट्रांसफ़र या स्टेबलकॉइन का उपयोग करके सीधे ARC खरीद सकते हैं. CEX अपने यूज़र्स को सही मूल्य, बेहतर सुरक्षा और ARC के रियल-टाइम प्राइस चार्ट और ट्रेडिंग हिस्ट्री जैसे टूल्स की ऐक्सेस भी देते हैं.
CEX के ज़रिए खरीदने का तरीका:
- चरण 1
MEXC में शामिल हों
एक अकाउंट बनाएँ और पहचान वेरिफ़िकेशन (KYC) को पूरा करें.
- चरण 2
जमा करें
फ़िएट या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके फ़ंड जमा करें.
- चरण 3
सर्च करें
ट्रेडिंग सेक्शन में ARC को ढूँढें.
- चरण 4
ट्रेड करें
मार्केट या लिमिट प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर दें.
विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (DEX) ऐसे एडवांस यूज़र्स के लिए होता है, जो ट्रेडिंग का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं
अगर ARC ऑन-चेन उपलब्ध हो, तो आप इसे विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर भी खरीद सकते हैं. MEXC के DEX+, Uniswap, PancakeSwap जैसे DEX पर बिचौलियों के बिना सीधे वॉलेट-टू-वॉलेट ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन आपको गैस फ़ीस और स्लिपेज जैसी चीजें खुद ही मैनेज करनी होंगी.
DEX के ज़रिए खरीदने का तरीका:
- चरण 1
वॉलेट सेट करें
MetaMask जैसा कोई वेब3 वॉलेट इंस्टॉल करें और उसमें सपोर्ट किया जा रहा बेस टोकन (जैसे ETH या BNB) जोड़ें.
- चरण 2
कनेक्ट करें
किसी DEX प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँ और अपना वॉलेट कनेक्ट करें.
- चरण 3
स्वॉप करें
ARC को ढूँढें और टोकन कॉन्ट्रैक्ट को कन्फ़र्म करें.
- चरण 4
ट्रेड कन्फ़र्म करें
राशि डालें, स्लिपेज देखें और ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी दें.
पीयर-टू-पीयर (P2P) प्लेटफ़ॉर्म और जोखिम प्रबंधन के साथ लचीले यूज़र्स
अगर आप पेमेंट के लोकल तरीकों का उपयोग करके ARC खरीदना चाहते हैं, तो P2P प्लेटफॉर्म इसके लिए बहुत बढ़िया विकल्प हैं. MEXC के P2P मार्केटप्लेस पर आप बैंक ट्रांसफ़र, ई-वॉलेट या यहाँ तक कि कैश से भी, वेरिफ़ाई किए गए यूज़र्स से सीधे क्रिप्टो खरीद सकते हैं.
P2P के ज़रिए खरीदारी करने का तरीका:
- चरण 1
MEXC का ऐप इंस्टॉल करें
फ़्री MEXC अकाउंट बनाएँ और KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करें.
- चरण 2
P2P पर जाएँ
P2P सेक्शन पर जाएँ और अपनी लोकल करेंसी चुनें.
- चरण 3
विक्रेता को चुनें
वेरिफ़ाई किया गया ऐसा विक्रेता चुनें, जिसके यहाँ आपका पेमेंट का तरीका काम करता हो.
- चरण 4
पेमेंट पूरा करें
सीधे पेमेंट करें और पेमेंट कन्फ़र्म हो जाने के बाद क्रिप्टो आपके MEXC वॉलेट में भेज दी जाएगी.
ARC (ARC) जानकारी
The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions.
इस सप्ताह ट्रेडर कौन से टोकन खरीद रहे हैं?
ARC खरीदने के तरीके पर वीडियो गाइड
जब आप हर स्टेप को देख पाते हैं, तब क्रिप्टो खरीदने का तरीका सीखना आसान हो जाता है. नए यूज़र्स के लिए बनाए गए हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र या P2P का उपयोग करके ARC खरीदने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है. हर वीडियो स्पष्ट, सुरक्षित और आसानी से समझने लायक है और ऐसे लोगों के लिए एकदम सही है, जो चीज़ों को देखकर सीखना चाहते हैं.
वीडियो गाइड: डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ARC कैसे खरीदें
ARC खरीदने का सबसे तेज़ तरीका खोज रहे हैं? जानें कि MEXC पर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके तुरंत ARC कैसे खरीदें. यह तरीका उन नौसिखियों के लिए सही है जो तुरंत और परेशानी मुक्त अनुभव चाहते हैं.
वीडियो गाइड: P2P ट्रेडिंग के माध्यम से फ़िएट के साथ ARC कैसे खरीदें
क्या आप सीधे अन्य यूज़र से ARC खरीदना पसंद करते हैं? हमारा P2P ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म आपको पेमेंट के कई तरीकों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से ARC के लिए फ़िएट का एक्सचेंज करने की सुविधा देता है. MEXC P2P के साथ सुरक्षित रूप से क्रिप्टो खरीदने का तरीका जानने के लिए यह गाइड देखें.
वीडियो गाइड: स्पॉट ट्रेडिंग के साथ ARC कैसे खरीदें
क्या आप अपनी ARC खरीदारी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग आपको मार्केट प्राइस पर ARC खरीदने या बेहतर डील के लिए लिमिट ऑर्डर सेट करने की अनुमति देती है. यह वीडियो आपको MEXC स्पॉट पर BTC ट्रेडिंग के बारे में सभी ज़रूरी बातें बताता है.
MEXC पर बेहद कम फ़ीस में ARC खरीदें
MEXC पर ARC (ARC) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
खरीदने के लिए, ज़ीरो-फ़ीस वाले 5 मुख्य ट्रेडिंग पेयर
|ट्रेडिंग पेयर
|मूल्य
|बदलें
|ट्रेडिंग पेयर
|मूल्य
|बदलें
व्यापक लिक्विडिटी
ARC (ARC) खरीदने की 3 प्रमुख स्ट्रेटेजी
स्मार्ट निवेश की शुरुआत बढ़िया प्लानिंग से होती है. सही स्ट्रेटेजी का उपयोग करने से आपको भावनात्मक फ़ैसलों की संख्या कम करने, मार्केट के जोखिम को मैनेज करने और समय के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
यहाँ ARC खरीदने की तीन लोकप्रिय स्ट्रेटेजी बताई गई हैं:
1.डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग (DCA)
मार्केट प्राइस पर ध्यान दिए बिना, नियमित अंतराल पर ARC में एक निश्चित राशि का निवेश करते रहें. इससे समय के साथ मूल्य का उतार-चढ़ाव कम करने में मदद मिलेगी.
2.ट्रेंड पर आधारित एंट्री
जब ARC में तेज़ी के या मुख्य प्रतिरोध स्तरों से आगे निकलने के संकेत दिखाई दें, तब मार्केट में प्रवेश करें. इस तरीके में एकदम निचले स्तर का अंदाज़ा लगाकर, उस समय निवेश करने की बजाय मार्केट में सुधार की संभावना के आधार पर निवेश किया जाता है.
3.लैडरिंग
अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर कई खरीद ऑर्डर दें. इससे निवेश शुरू करते समय आपका जोखिम कम हो जाता है और आपको मार्केट में अलग-अलग लेवल पर शामिल होने का मौका मिल जाता है.
मार्केट की अलग-अलग स्थितियों और अलग-अलग जोखिम प्रोफ़ाइल के लिए अलग-अलग स्ट्रेटेजी कारगर होती है. ARC या किसी भी क्रिप्टो ऐसेट में निवेश करने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च (DYOR) ज़रूर करें.
अपने ARC को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने का तरीका
ARC (ARC) खरीदने के बाद, अपने ऐसेट को सुरक्षित रखना अगला महत्वपूर्ण स्टेप होता है. अच्छी बात यह है कि टोकन को स्टोर करना काफ़ी आसान होता है.
MEXC पर उपलब्ध स्टोरेज विकल्प:
MEXC वॉलेट
आपके ARC को आपके MEXC अकाउंट के वॉलेट में अपने आप स्टोर कर लिया जाता है. फ़ंड को टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), एडवांस एन्क्रिप्शन और कोल्ड स्टोरेज इंफ़्रास्ट्रक्चर के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता है.
बाहरी वॉलेट
पूरे नियंत्रण के लिए आप ARC को निजी वॉलेट में भी निकाल सकते हैं. इनमें दैनिक उपयोग के लिए सॉफ़्टवेयर वॉलेट (जैसे MetaMask, Trust Wallet) या अधिकतम सुरक्षा के साथ ऑफ़लाइन और लंबे समय तक स्टोरेज के लिए कोल्ड वॉलेट (जैसे Ledger, Trezor) शामिल होते हैं.
क्रिप्टो को कोल्ड वॉलेट में स्टोर करने से आपकी प्राइवेट कुंजियाँ ऑफ़लाइन रहती हैं, जिससे हैकिंग या फ़िशिंग हमलों का जोखिम कम हो जाता है. यह लंबे समय का प्लान बनाने वाले यूज़र्स का पसंदीदा विकल्प है.
वह तरीका चुनें, जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे सही हो. MEXC सुविधाजनक भी है और यह आपको नियंत्रण भी देता है.
ARC (ARC) बेचने का तरीका
MEXC, ARC को बेचने के कई सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे आप उन्हें कैश के बदले बेच रहे हों, टोकन स्विच कर रहे हों या मार्केट ट्रेंड के आधार पर बिक्री कर रहे हों.
ARC को मार्केट प्राइस पर तुरंत बेचें या अपना खुद का लिमिट ऑर्डर सेट करें. यह क्विक ट्रेड या USDT जैसे स्टेबलकॉइन में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा रहता है.
ARC को सीधे अन्य यूज़र्स को बेचें और अपने पसंदीदा तरीके से लोकल करेंसी में पेमेंट पाएँ. MEXC की एस्क्रो सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक लेनदेन सुरक्षित हो और उसका वेरिफ़िकेशन किया जाए.
कुछ चुनिंदा टोकन के लिए, MEXC प्री-मार्केट ट्रेडिंग की सुविधा देता है, जिससे आप उन्हें उनकी ऑफ़िशियल लिस्टिंग से पहले बेच सकते हैं. इससे शुरुआती होल्डर्स को मूल्य निर्धारण और लिक्विडिटी में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है.
ARC टोकन खरीदने के बाद आप क्या कर सकते हैं?
एक बार जब आप अपना क्रिप्टो खरीद लेते हैं, तो MEXC में अवसर असीमित हो जाते हैं. चाहे आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड करना चाहते हों, फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का पता लगाना चाहते हों, या एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड जीतना चाहते हों, MEXC आपके क्रिप्टो अनुभव को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के फ़ीचर प्रदान करता है.
MEXC के ऐसे सभी फ़ीचर, जिनकी आपको ज़रूरत है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और 24/7 सहायता के साथ उपलब्ध हैं. ARC (ARC) का नया मूल्य देखें, आगे के लिए ARC के मूल्य का अनुमान देखें या आज ही इसकी ARC पिछली परफ़ॉर्मेंस की ज़्यादा जानकारी पाएँ!
क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े ऐसे जोखिम, जिनके बारे में आपको निवेश करने से पहले पता होना चाहिए
क्रिप्टो ऐसेट में निवेश करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इनमें काफ़ी जोखिम भी होता है. ARC या अन्य किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने से पहले आपको इन जोखिमों की जानकारी होनी चाहिए.
ट्रेडिंग के ऐसे मुख्य जोखिम, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए:
- अस्थिरता
- क्रिप्टो के मूल्य में छोटी-सी अवधि में तेज़ी से उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिसका आपके निवेश मूल्य पर असर पड़ सकता है.
- विनियामकीय अनिश्चितता
- सरकारी नियमों में बदलाव या निवेशकों की सुरक्षा में कमी से ऐक्सेस और वैधता प्रभावित हो सकती है.
- लिक्विडिटी का जोखिम
- कुछ टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे उन्हें स्थिर मूल्य पर खरीदना या बेचना कठिन हो जाता है.
- जटिलता
- लोगों के लिए और खास तौर पर नए यूज़र्स के लिए, क्रिप्टो सिस्टम को समझना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण उन्हें सही फ़ैसले लेने में परेशानी हो सकती है.
- स्कैम और झूठे दावे
- ऐसी गारंटियों, फ़र्ज़ी गिफ़्ट या ऑफर से सावधान रहें, जो बहुत ज़्यादा लुभावने लगते हैं.
- केंद्रीकरण जोखिम
- किसी एक ऐसेट या कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने पर आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है.
ARC में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें (DYOR) तथा प्रोजेक्ट और मार्केट की स्थितियों दोनों को अच्छी तरह समझ लें. सही जानकारी के साथ फ़ैसले लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं. अभी MEXC के क्रिप्टो पल्स पर जाकर ज़्यादा जानकारी पाएँ और आज ही ARC (ARC) का मूल्य देखें!