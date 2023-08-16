फ़्यूचर्स ट्रेडिंग जोखिम नियंत्रण नियम

अध्याय I सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 1 डिजिटल ऐसेट डेरिवेटिव और फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के जोखिम मैनेजमेंट को मज़बूत करने, ट्रेडिंग पक्षों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने और फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग की सामान्य प्रोग्रेस सुनिश्चित करने के लिए, यह प्लेटफ़ॉर्म इन जोखिम नियंत्रण नियमों (जिन्हें आगे "नियम" कहा जाएगा) को तैयार करता है.

अनुच्छेद 2 फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के जोखिम मैनेजमेंट में जोखिम सीमा सिस्टम, फ़ोर्स्ड लिक्विडेशन सिस्टम, फ़ोर्स्ड डिलीवरेजिंग सिस्टम और उचित प्राइस सिस्टम को अपनाया जाएगा

अनुच्छेद 3 इस प्लेटफ़ॉर्म (जिसे आगे "प्लेटफ़ॉर्म" या "हम" कहा जाएगा) और प्लेटफ़ॉर्म यूज़र (जिन्हें आगे "आप" कहा जाएगा) को इन उपायों का पालन करना होगा. ये नियम और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन, प्लेटफ़ॉर्म यूज़र एग्रीमेंट का एक हिस्सा हैं. प्लेटफ़ॉर्म की कॉन्ट्रैक्ट फ़्यूचर्स ट्रेडिंग सर्विस और प्रोडक्ट के उपयोग या खरीदारी से, आप पुष्टि करते हैं कि आपने इन नियमों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है और समय-समय पर इन नियमों में हमारे संशोधनों और होने वाले अपडेट को भी स्वीकार कर लिया है.

अध्याय II जोखिम नियंत्रण शर्तें और एग्रीमेंट

अनुच्छेद 4 जब आप प्लेटफ़ॉर्म पर डिजिटल ऐसेट और संबंधित प्रोडक्ट ट्रेड करते हैं, तो कई जोखिम पैदा होते हैं. डिजिटल ऐसेट के प्राइस में अस्थिरता के अलावा, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अतिरिक्त प्रतिपक्ष जोखिम भी होते हैं. कुछ मामलों में, प्लेटफ़ॉर्म आपकी कुछ पोज़ीशन या सभी को क्लोज़ करने का निर्णय ले सकता है.

अनुच्छेद 5 डिजिटल ऐसेट ट्रेडिंग में बड़े जोखिम शामिल होते हैं. वर्चुअल डिजिटल ऐसेट की ट्रेडिंग या उन्हें होल्ड करने से आपको वास्तविक रूप से काफ़ी हानि हो सकती है. इसलिए, आपको इस बात पर सावधानी से विचार करना चाहिए कि आपको डिजिटल ऐसेट या उनसे संबंधित डेरिवेटिव्स को ट्रेड करना है या नहीं और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार लीवरेज का उपयोग करना चाहिए.

अनुच्छेद 6 प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल ऐसेट फ़्यूचर्स की व्यवस्थित और स्थिर ट्रेडिंग की गारंटी नहीं देता है. डिजिटल ऐसेट (और किसी भी अन्य ऐसेट) की ट्रेडिंग करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए.

अनुच्छेद 7 किसी भी समय किसी भी कारक के कारण प्राइस में अस्थिरता आ सकती है. जैसे-जैसे प्राइस अस्थिर होता है, आपको बड़ा लाभ या हानि हो सकती है. किसी भी डिजिटल ऐसेट या ट्रेडिंग पोज़ीशन की वैल्यू अस्थिर हो सकती है, या वह बेकार भी हो सकती है.

अनुच्छेद 8 यूज़र की गलती के कारण होने वाली किसी भी हानि की ज़िम्मेदारी यूज़र को उठानी होगी. गलती में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: ट्रेड नियमों के अनुसार संचालन करने में विफलता, समय पर प्रासंगिक ट्रेडिंग ऑपरेशन करने में विफलता, पासवर्ड भूल जाना या लीक हो जाना, दूसरे लोगों द्वारा पासवर्ड क्रैक कर लेना, तथा अन्य यूज़र द्वारा कंप्यूटर हैक हो जाना.

अनुच्छेद 9 यदि यूज़र गैरकानूनी लाभ कमाने के लिए वेबसाइट पर किसी भी अनदेखी खामियों या अनधिकृत हाई-फ़्रीक्वेंसी टूल्स और प्रक्रियात्मक टूल्स का उपयोग करता है, तो हम रिकवरी के लिए यूज़र से संपर्क करेंगे. आपको व्यावहारिक सहयोग देना होगा, अन्यथा हम अकाउंट ट्रेडिंग पर प्रतिबंध, अकाउंट फ़ंड की फ़्रीज़िंग तथा कानूनी कार्रवाई सहित अन्य कदम उठाएंगे. यूज़र द्वारा प्रभावी रूप से सहयोग न करने के कारण लगने वाली कॉस्ट के लिए भी यूज़र ही ज़िम्मेदार होगा.

अनुच्छेद 10 प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल ऐसेट डेरिवेटिव्स फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग सेवाओं में जोखिम कारक अधिक हो सकते हैं. आप समझते और जानते हैं कि:

(1) आप अपनी पोज़ीशन बनाए रखने के लिए अपने सभी शुरुआती मार्जिन और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर स्टोर किए गए कोई भी अतिरिक्त डिजिटल ऐसेट खो सकते हैं;

(2) यदि मार्केट परिवर्तन आपकी पोज़ीशन या मार्जिन स्तर के अनुकूल नहीं हैं, तो आपको अपनी पोज़ीशन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त डिजिटल ऐसेट ट्रांसफ़र करने के लिए अस्थायी रूप से सूचित किया जा सकता है;

(3) यदि आप आवश्यकतानुसार अपने अकाउंट में अतिरिक्त डिजिटल ऐसेट जमा नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने विवेक पर हानि के समय पोज़ीशन को क्लोज़ कर सकते हैं.

(4) आपका लाभ या हानि संबंधित डिजिटल ऐसेट के प्राइस में अस्थिरता पर निर्भर करेगा, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है.

कुछ मामलों में, जैसे कि डिजिटल ऐसेट डेटा या नेटवर्क रुकावट, हम डिजिटल ऐसेट की प्रकृति के कारण अपनी सद्भावना के लिए संबंधित फ़्यूचर्स को पहले ही क्लोज़ कर सकते हैं. यह माना जाता है कि आप इस संभावित जोखिम से अवगत हैं.

भले ही प्लेटफ़ॉर्म ने संभावित जोखिमों का खुलासा कर दिया हो, फिर भी ऐसे जोखिम हो सकते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है, और आप अपने कुछ ऐसेट या सभी ऐसेट को खो सकते हैं. आपको सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए कि क्या आपकी वित्तीय स्थिति और जोखिम सहनशीलता हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेडिंग करने के लिए उपयुक्त है.

अध्याय III जोखिम नियंत्रण उपाय

अनुच्छेद 11 डिजिटल एसेट डेरिवेटिव फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिंग व्यवहार को विनियमित करने, मार्केट ऑर्डर को बनाए रखने, मार्केट के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और वास्तविक नियंत्रण संबंध अकाउंट की निगरानी को मज़बूत करने के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को असामान्य ट्रेडिंग अकाउंट और वास्तविक नियंत्रण संबंध अकाउंट पर फ़ोर्स्ड क्लोज़िंग, ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने और अकाउंट क्लोज़ करने जैसे उपाय करने का अधिकार है;

अनुच्छेद 12 डिजिटल ऐसेट डेरिवेटिव परपेचुअल फ़्यूचर्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म, ट्रेडिंग व्यवहार की निगरानी करेगा. असामान्य ट्रेडिंग और वास्तविक नियंत्रण संबंध वाले अकाउंट के मामलों में, हम असामान्य ट्रेडिंग व्यवहार को संबोधित करने के लिए प्रक्रियाएँ शुरु कर सकते हैं और यूज़र के लिए अनिवार्य मैनेजमेंट उपायों को लागू कर सकते हैं.

अनुच्छेद 13 डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भाग लेने वाले यूज़र प्लेटफ़ॉर्म के व्यावसायिक नियमों एवं प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे, प्लेटफ़ॉर्म के आत्म-अनुशासन मैनेजमेंट को स्वीकार करेंगे और ट्रेडिंग व्यवहार को ध्यान से विनियमित करेंगे.

अनुच्छेद 14 असामान्य ट्रेड और वास्तविक नियंत्रण संबंध की पहचान

1. निम्नलिखित परिस्थितियों में, प्लेटफ़ॉर्म इसे असामान्य ट्रेड और वास्तविक नियंत्रण संबंध अकाउंट के व्यवहार के रूप में पहचानेगा:

(1) आप स्वयं को एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में, बार-बार सेल्फ़-पर्चेज़िंग और सेल्फ़-ट्रेडिंग में शामिल करते हैं;

(2) वास्तविक नियंत्रण संबंध से संबंधित अकाउंट वाले एक या एक से अधिक कस्टमर कई बार एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं;

(3) एक या एक से अधिक वास्तविक नियंत्रण संबंध से संबंधित अकाउंट, मैच किए गए ऑर्डर जैसे ट्रेड के माध्यम से मार्केट प्राइस व्यवहार में हेरफेर करते हैं;

(4) असामान्य व्यवहार जैसे कि फ़ंड का एक ही सोर्स, एक ही IP ऐड्रेस, और सिंगल या मल्टीप्ल ट्रेडिंग अकाउंट का सिंक्रोनस ट्रेडिंग व्यवहार;

(5) एक दिन के अंदर बार-बार घोषणा और घोषणा को कैंसिल करना फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के प्राइस को प्रभावित कर सकता है या फ़्यूचर्स मार्केट में अन्य प्रतिभागियों को फ़्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए गुमराह कर सकता है (ऑर्डर की बार-बार घोषणा और कैंसिल करना);

(6) एक दिन के अंदर कई बार बड़ी राशि की घोषणा और घोषणा को कैंसिल करना फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के प्राइस को प्रभावित कर सकता है या फ़्यूचर्स मार्केट में अन्य प्रतिभागियों को फ़्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए गुमराह कर सकता है (बड़ी राशि की घोषणा और ऑर्डर को कैंसिल करना);

(7) एक या एक से ज़्यादा वास्तविक नियंत्रण संबंध संबंधित अकाउंट की संयुक्त पोज़ीशन, प्लेटफ़ॉर्म की पोज़ीशन लिमिट से ज़्यादा है;

(8) लिस्ट की गई किसी किस्म या फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर सिंगल ट्रेडिंग डे की ओपनिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लेटफ़ॉर्म की ओर से तय दिन की ओपनिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम से ज़्यादा है;

(9) प्लेटफ़ॉर्म की अनुमति के बिना प्रक्रियात्मक ट्रेडिंग के तरीके से ट्रेडिंग ऑर्डर जारी करने का व्यवहार, जो प्लेटफ़ॉर्म सिस्टम या सामान्य ट्रेडिंग ऑर्डर की सुरक्षा पर असर डाल सकता है;

(10) गैरकानूनी तरीकों से दूसरों के अकाउंट और पासवर्ड को चुराना, या संबंधित अकाउंट का इस्तेमाल करके अवैध ट्रेड करना और फ़ंड ट्रांसफ़र करना;

(11) प्लेटफ़ॉर्म द्वारा पहचानी गई अन्य परिस्थितियाँ.

2. प्लेटफ़ॉर्म को इन नियमों के उल्लंघन के लिए कानून और उचित ट्रेड के सिद्धांत की ओर से स्वीकृत सभी उपायों की माँग करने का अधिकार है, जिसमें आपके अकाउंट को सीमित करना, निलंबित करना या समाप्त करना या बिना किसी सूचना के आपको इस वेबसाइट का ऐक्सेस देने के अधिकार से वंचित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है.

3. यदि प्लेटफ़ॉर्म को संदेह है कि कोई भी ट्रेडिंग गतिविधि इन नियमों में तय या दिखाए गए नियमों का उल्लंघन करती है, तो ज़रूरी होने पर प्लेटफ़ॉर्म को किसी भी अकाउंट की ट्रेडिंग गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है. इन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप ट्रेड कैंसिलेशन, ट्रेड प्रतिबंध और अकाउंट फ़्रीज़िंग जैसे जोखिम नियंत्रण उपाय किए जा सकते हैं. इन नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ट्रेड पर प्रतिबंध, वापसी या समय से पहले क्लोज़र से होने वाली किसी भी हानि के लिए प्लेटफ़ॉर्म ज़िम्मेदार नहीं होगा. आप जानते हैं और सहमत हैं कि यदि हमारे कामों की वजह से हानि होती है, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके या किसी तीसरे पक्ष के मुकदमे से प्लेटफ़ॉर्म को कोई नुकसान न पहुँचे और संबंधित नुकसान की भरपाई करेंगे. अकाउंट के व्यवहार की जाँच के दौरान आपको ट्रेड करने या जमा करने की अनुमति नहीं है. जाँच अवधि के अंत में प्लेटफ़ॉर्म को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अकाउंट को क्लोज़ करने का अधिकार है.

4. प्लेटफ़ॉर्म को बिना किसी सूचना के किसी भी समय आपके अकाउंट को क्लोज़ करने या फ़्रीज़ करने, और बाकी बचे ऐसेट को आपके दाखिल ऐड्रेस पर ट्रांसफ़र करने का अधिकार है.

इसके अलावा, यदि प्लेटफ़ॉर्म को लगता है कि किसी अकाउंट ने किसी भी परिस्थिति में यूज़र एग्रीमेंट और प्लेटफ़ॉर्म नियमों का उल्लंघन किया है (मार्केटिंग गतिविधियों सहित, लेकिन उस तक ही सीमित नहीं है), तो उसे आपके अकाउंट को तुरंत क्लोज़ करने का अधिकार है, और बाकी सभी संबंधित ऐसेट प्लेटफ़ॉर्म के होंगे.