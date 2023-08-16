Q1: फ़ंडिंग रेट किस प्रकार ली जाती है? MEXC स्टॉक फ़्यूचर्स वर्तमान में फ़ंडिंग फ़ीस माफ करता है—इसमें कोई होल्डिंग लागत नहीं है.

Q2: लाभ-हानि की गणना कैसे की जाती है? फ़ॉर्मूला: लाभ-हानि = (दिन का अंतिम मूल्य - एंट्री प्राइस) × लीवरेज × शेयरों की संख्या × दिशा (लॉन्ग = +1, शॉर्ट = -1) उदाहरण: 1) लॉन्ग पोज़ीशन से लाभ: Apple (AAPL) का 1 शेयर 100 डॉलर में खरीदें (यह मानते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट 1 शेयर का प्रतिनिधित्व करता है), और इसे 105 डॉलर पर क्लोज़ करें. लाभ = (105 - 100) × 1 × 1 = $5 2) शॉर्ट पोज़ीशन से लाभ: Tesla (TSLA) का 1 शेयर 200 डॉलर पर बेचें, और 195 डॉलर पर क्लोज़ करें. लाभ = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5

Q3: लिक्विडेशन कैसे शुरू होता है? MEXC मुख्यधारा के परपेचुअल फ़्यूचर्स के अनुरूप जोखिम प्रबंधन तंत्र को अपनाता है: 1) सिस्टम लगातार मेंटेनेंस मार्जिन रेट की निगरानी करता है. 2) मार्जिन की गणना उचित मूल्य के आधार पर की जाती है. 3) यदि मार्जिन दर पूर्व निर्धारित लिक्विडेशन सीमा से नीचे आती है, तो सिस्टम संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्वचालित रूप से लिक्विडेशन शुरू कर देगा.

Q4: स्टॉक फ़्यूचर्स का उचित मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? उचित मूल्य अंतर्निहित U.S. स्टॉक के नवीनतम लेनदेन प्राइस पर आधारित है.

Q5: स्टॉक फ़्यूचर्स के लिए कौन सा मार्जिन मोड समर्थित है? केवल आइसोलेटेड मार्जिन मोड समर्थित है.

Q6: क्या मैं मार्केट बंद होने के दौरान स्टॉक फ़्यूचर्स का ट्रेड कर सकता हूँ? समापन अवधि के दौरान, यूज़र अपूर्ण ऑर्डर रद्द कर सकते हैं और मार्जिन जोड़ सकते हैं, लेकिन नए ऑर्डर नहीं दे सकते हैं या मौजूदा पोज़ीशन को क्लोज़ नहीं कर सकते हैं. मूल्य में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए, मार्केट क्लोज़ होने से पहले क्लोज़ पोज़ीशन की सलाह दी जाती है. ट्रेडिंग घंटे छुट्टियों सहित NYSE और NASDAQ समय-सारिणी के अनुरूप होता है.

Q7: क्या स्टॉक फ़्यूचर्स लीवरेज का समर्थन करते हैं? MEXC स्टॉक फ़्यूचर्स 5x तक के लीवरेज का समर्थन करते हैं. लीवरेज्ड ट्रेडिंग से संभावित लाभ और जोखिम दोनों बढ़ जाते हैं, जिसमें लिक्विडेशन या नकारात्मक बैलेंस की संभावना भी शामिल है. यूज़र को लीवरेज दर का चयन करते समय सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.