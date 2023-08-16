Loading...

MEXC स्टॉक फ़्यूचर्स: U.S. स्टॉक, क्रिप्टो-संचालित

क्रिप्टो को मार्जिन के रूप में उपयोग करके U.S. स्टॉक की गतिविधियों का ट्रेड करें—शून्य बाधाएँ, अधिकतम लचीलापन

स्टॉक फ़्यूचर्स पेयर

भविष्य में विविध यूज़र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेडिंग पेयर जोड़े जाएंगे.
24 घंटे
48 घंटे
72 घंटे

प्रमुख फ़ीचर

सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस

US स्टॉक फ़्यूचर्स पेयर पर 0.00% से कम मेकर और 0.00% से कम टेकर के साथ अल्ट्रा-प्रतिस्पर्धी ट्रेडिंग फ़ीस का अनुभव करें.

U.S. के साथ समन्वयित ट्रेडिंग घंटे

प्रामाणिक ट्रेडिंग अनुभव के लिए वास्तविक U.S. शेयर मार्केट के साथ तालमेल बिठाकर ट्रेड करें.

उद्योग-अग्रणी मार्केट डेप्थ

व्यापक लिक्विडिटी मार्केट में अस्थिरता के दौरान स्थिर प्राइस निर्धारण सुनिश्चित करती है, तथा बेहतर ट्रेड निष्पादन के लिए फिसलन को न्यूनतम करती है

परपेचुअल फ़्यूचर्स अनुभव के अनुरूप

निर्बाध संक्रमण - पर्पेचुअल फ़्यूचर्स के समान ट्रेडिंग इंटरफ़ेस और अनुभव, बिना किसी अतिरिक्त सीखने की अवस्था के.

सामान्य प्रश्न

Q1: फ़ंडिंग रेट किस प्रकार ली जाती है?

Q2: लाभ-हानि की गणना कैसे की जाती है?

Q3: लिक्विडेशन कैसे शुरू होता है?

Q4: स्टॉक फ़्यूचर्स का उचित मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है?

Q5: स्टॉक फ़्यूचर्स के लिए कौन सा मार्जिन मोड समर्थित है?

Q6: क्या मैं मार्केट बंद होने के दौरान स्टॉक फ़्यूचर्स का ट्रेड कर सकता हूँ?

Q7: क्या स्टॉक फ़्यूचर्स लीवरेज का समर्थन करते हैं?

Q8: स्टॉक विभाजन या रिवर्स विभाजन के दौरान पोज़ीशन को कैसे संभाला जाता है?