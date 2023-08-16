Loading...

जानकारीफ़्यूचर्स की गाइड

कॉन्ट्रैक्ट
*प्रत्येक फ़्यूचर्स के लिए, प्रत्येक यूज़र हर ऑर्डर प्रकार के हिसाब से 50 तक ओपन कंडीशनल ऑर्डर होल्ड कर सकता है, जिसमें ट्रिगर ऑर्डर, TP/SL ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर शामिल हैं.
फ़्यूचर्स
लीवरेज
साइज़(1 कॉन्ट्रैक्ट)
ऑर्डर की न्यूनतम राशि
अधिकतम सिंगल मार्केट ऑर्डर मात्रा
अधिकतम सिंगल लिमिट ऑर्डर मात्रा
प्राइस में न्यूनतम बदलाव
लिमिट ऑर्डर के मूल्य की ऊपरी सीमा / मूल्य की निचली सीमा का अनुपात
अधिकतम ओपन ऑर्डर मात्रा
प्राइस प्रोटेक्शन
BTCUSDT परपेचुअलundefined ~ undefined0.0001 BTC
--
--
--
0.1NaN% / NaN%NaN%
पिछलाअगला
पेज