योग्य प्रतिभूति क्रिप्टो
|क्रिप्टो
|प्रतिभूति कैपिटलाइज़ेशन
|प्रतिभूति दर
उपरोक्त ऐसेट का उपयोग मल्टी-ऐसेट मोड के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है.कुछ क्रिप्टो टियर प्रतिभूति दरों का उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, 90% दर पर 1 BTC होल्ड करने से उपलब्ध मार्जिन के रूप में 0.9 BTC का योगदान होता है. 1 BTC से अधिक वाले हिस्से पर 80% की दर लागू होती है, इसलिए 2 BTC होल्ड करने से उपलब्ध मार्जिन के रूप में 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC का योगदान होता है.
योग्य देयता क्रिप्टो
|क्रिप्टो
|ऑटो चुकौती सीमा
|ऑटो चुकौती छूट दर
|ऑटो चुकौती अनुपात
|ब्याज फ़्री सीमा
|प्रति घंटा ब्याज दर
|देयता मेंटेनेंस मार्जिन रेट
उपरोक्त ऐसेट देयता के लिए उपयोग हेतु योग्य हैं.1. जब किसी क्रिप्टो की देयता ऑटो चुकौती सीमा से अधिक हो जाती है, तो ऑटो चुकौती शुरू हो जाएगी.2. ऑटो चुकौती पर, चुकौती राशि = वर्तमान देयता − ऑटो चुकौती सीमा × (1 – ऑटो चुकौती अनुपात). पेमेंट क्रिप्टो की छूट दर के आधार पर फ़ीस ली जाएगी. उदाहरण के लिए, यदि 1,000 USDT बकाया है और छूट दर 90% है, तो (1,000 / 90%) मूल्य के BTC की आवश्यकता होगी.3. सेटलमेंट के समय देयता के आधार पर ब्याज का भुगतान प्रति घंटे किया जाता है. यदि देयता ब्याज-फ़्री सीमा के भीतर है तो कोई ब्याज नहीं लिया जाता है.