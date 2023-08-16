कुछ क्रिप्टो टियर प्रतिभूति दरों का उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, 90% दर पर 1 BTC होल्ड करने से उपलब्ध मार्जिन के रूप में 0.9 BTC का योगदान होता है. 1 BTC से अधिक वाले हिस्से पर 80% की दर लागू होती है, इसलिए 2 BTC होल्ड करने से उपलब्ध मार्जिन के रूप में 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC का योगदान होता है.

उपरोक्त ऐसेट का उपयोग मल्टी-ऐसेट मोड के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है.

योग्य देयता क्रिप्टो

क्रिप्टो ऑटो चुकौती सीमा ऑटो चुकौती छूट दर ऑटो चुकौती अनुपात ब्याज फ़्री सीमा प्रति घंटा ब्याज दर देयता मेंटेनेंस मार्जिन रेट कोई डेटा नहीं