Loading...
जानकारी
फ़्यूचर्स की गाइड
फ़्यूचर्स का विवरण
जोखिम सीमा
ट्रेडिंग के नियम
इंडेक्स प्राइस
उचित मूल्य
फ़ंडिंग रेट हिस्ट्री
इंश्योरेंस फ़ंड अकाउंट
मल्टी-ऐसेट मोड ट्रेडिंग नियम
फ़्यूचर्स की मूल जानकारी
फ़्यूचर्स
-
सेटलमेंट करेंसी
-
इंडेक्स प्राइस सोर्स
-
उचित मूल्य
-
ऑर्डर के नियम
विवरण देखें
जोखिम सीमा
विवरण देखें
मार्जिन
शुरुआती मार्जिन रेट
0.00%
शुरुआती मार्जिन
मात्रा * फ़्यूचर्स साइज़ * ओपन पोज़ीशन का औसत प्राइस * शुरुआती मार्जिन रेट
मेंटेनेंस मार्जिन रेट
0.00%
मेंटेनेंस मार्जिन
मात्रा * फ़्यूचर्स साइज़ * ओपन पोज़ीशन का औसत प्राइस * मेंटेनेंस मार्जिन रेट
फ़ीस
मोजूदा फ़ंडिंग रेट
-
बिलिंग साइकल
-
ट्रेडिंग फ़ीस (मेकर/टेकर)
- / -
फ़ोर्स्ड लिक्विडेशन ट्रेडिंग फ़ीस
-
अन्य
ऑटोमैटिक डिलीवरेजिंग (ADL) चालू करें
चालू किया गया: सिस्टम हानि को ऑटो-डिलीवरेजिंग के ज़रिए संबोधित किया जाता है.