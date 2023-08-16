MEXC कॉपी ट्रेड सभी ट्रेडर और उनके फ़ॉलोअर के लिए एक सरल और प्रभावी फ़ीचर है. फ़ॉलोअर आसानी से अपनी पसंद के अनुभवी ट्रेडर को फ़ॉलो कर सकते हैं, और जब ट्रेडर एक लीड ट्रेड शुरु करता है, तो सिस्टम अपने आप ट्रेडर की रणनीति के आधार पर फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा. ट्रेडर को फ़ॉलोअर के लाभ का एक हिस्सा भी मिलेगा!
बड़ी संख्या में फ़ॉलोअर से जुड़ें और फ़ॉलोअर के लाभ में से अपना हिस्सा कमाएँ.
अपने आवेदन की स्वीकृति की प्रतीक्षा करें, जिसमें आमतौर पर 1-2 दिन लगते हैं.
सिस्टम अपने आप आपके फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा.
एक अनुभवी ट्रेडर को फ़ॉलो करें और मार्केट ट्रेंड को फिर कभी मिस न करें.
अपने स्पॉट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करें
कॉपी ट्रेड का विवरण भरें
अनुभवी ट्रेडर अपने ट्रेडिंग कौशल का उपयोग करके फ़ॉलोअर को लाभदायक ट्रेड करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफ़िट शेयर मिल सकता है. फ़ॉलोअर केवल एक क्लिक में समझदारी भरी ट्रेडिंग रणनीति को आसानी से फ़ॉलो कर सकते हैं.
सिस्टम ट्रेडर की रणनीति के आधार पर फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा.
यूज़र को केवल अपने कॉपी ट्रेड अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफर करने और अपना विवरण भरने की ज़रूरत होती है ताकि वे ट्रेड को कॉपी करना शुरु कर सकें.
सभी ट्रेडर के पास ट्रेडिंग का अच्छा अनुभव है और उनका एक प्रभावशाली पोर्टफ़ोलियो है. MEXC की ओर से सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद उन्हें अनुमोदित किया गया है.