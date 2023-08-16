Loading...

MEXC कॉपी ट्रेड

अब ट्रेडिंग करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है

50,000+

कुल कॉपी ट्रेड यूज़र

1,000,000,000+ USDT

कुल कॉपी ट्रेड राशि

कॉपी ट्रेड क्या है?

MEXC कॉपी ट्रेड सभी ट्रेडर और उनके फ़ॉलोअर के लिए एक सरल और प्रभावी फ़ीचर है. फ़ॉलोअर आसानी से अपनी पसंद के अनुभवी ट्रेडर को फ़ॉलो कर सकते हैं, और जब ट्रेडर एक लीड ट्रेड शुरु करता है, तो सिस्टम अपने आप ट्रेडर की रणनीति के आधार पर फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा. ट्रेडर को फ़ॉलोअर के लाभ का एक हिस्सा भी मिलेगा!

कॉपी ट्रेड कैसे शुरू करें?

यदि आपके पास ट्रेडिंग का अच्छा अनुभव है और मार्केट के प्रति निर्णय क्षमता काफ़ी गहरी है, तो आप एक ट्रेडर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रॉफ़िट शेयर कमा सकते हैं.

ट्रेडर बनें

बड़ी संख्या में फ़ॉलोअर से जुड़ें और फ़ॉलोअर के लाभ में से अपना हिस्सा कमाएँ.

आवेदन सबमिट करें

अपने आवेदन की स्वीकृति की प्रतीक्षा करें, जिसमें आमतौर पर 1-2 दिन लगते हैं.

लीड ट्रेड शुरु करें

सिस्टम अपने आप आपके फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा.

यदि आप एक सामान्य यूज़र हैं जो सबसे हाल के मार्केट ट्रेंड्स मिस नहीं करना चाहता है, तो आप बस एक अनुभवी ट्रेडर को फ़ॉलो कर सकते हैं और उनकी ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं.

फ़ॉलोअर बनें

एक अनुभवी ट्रेडर को फ़ॉलो करें और मार्केट ट्रेंड को फिर कभी मिस न करें.

फ़ंड ट्रांसफ़र करें

अपने स्पॉट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करें

ट्रेडर को फ़ॉलो करें

कॉपी ट्रेड का विवरण भरें

कॉपी ट्रेड के लाभ

  • सबके लिए फायदे का सौदा

    अनुभवी ट्रेडर अपने ट्रेडिंग कौशल का उपयोग करके फ़ॉलोअर को लाभदायक ट्रेड करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफ़िट शेयर मिल सकता है. फ़ॉलोअर केवल एक क्लिक में समझदारी भरी ट्रेडिंग रणनीति को आसानी से फ़ॉलो कर सकते हैं.

  • ऑटोमेटेड सिस्टम

    सिस्टम ट्रेडर की रणनीति के आधार पर फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा.

  • लो एंट्री बैरियर

    यूज़र को केवल अपने कॉपी ट्रेड अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफर करने और अपना विवरण भरने की ज़रूरत होती है ताकि वे ट्रेड को कॉपी करना शुरु कर सकें.

  • प्रोफ़ेशनल और भरोसेमंद

    सभी ट्रेडर के पास ट्रेडिंग का अच्छा अनुभव है और उनका एक प्रभावशाली पोर्टफ़ोलियो है. MEXC की ओर से सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद उन्हें अनुमोदित किया गया है.

कोई भी ज़रूरी मार्केट ट्रेंड मिस न करें. इसी समय कॉपी ट्रेडिंग शुरु करें!

सामान्य प्रश्न