कॉपी ट्रेड क्या है?

MEXC कॉपी ट्रेड सभी ट्रेडर और उनके फ़ॉलोअर के लिए एक सरल और प्रभावी फ़ीचर है. फ़ॉलोअर आसानी से अपनी पसंद के अनुभवी ट्रेडर को फ़ॉलो कर सकते हैं, और जब ट्रेडर एक लीड ट्रेड शुरु करता है, तो सिस्टम अपने आप ट्रेडर की रणनीति के आधार पर फ़ॉलोअर के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा. ट्रेडर को फ़ॉलोअर के लाभ का एक हिस्सा भी मिलेगा!