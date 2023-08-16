<p>1)आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि MEXC निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान और क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा:</p><article><p>a) लाभ की हानि, डेटा की हानि, अवसर की हानि, अमूर्त क्षति, या अप्रत्याशित घटना से होने वाली कोई भी क्षति.</p><p>b) MEXC के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि खास फ़ॉलोअर और खास ट्रांज़ैक्शन लागू कानून या इस एग्रीमेंट या अन्य कानूनी दस्तावेज़ों का उल्लंघन कर सकते हैं, जिसमें प्रतिबंधित ट्रेडिंग गतिविधियों का संचालन करना (अन्य बातों के साथ-साथ, धोखाधड़ी वाले या गलत ट्रेडिंग व्यवहार सहित), अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस के दौरान धोखाधड़ी या गलत जानकारी देना, या, हमारी सर्विस का इस्तेमाल करते समय आपके द्वारा नेक नियत से काम न करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है.</p><p>c) MEXC के पास यह मानने के उचित आधार हैं कि प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ॉलोअर का आचरण अवैध या गलत होने का संदेह है, जिसमें ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: प्रतिबंधित ट्रेडिंग गतिविधियों का संचालन (जैसे, धोखाधड़ी वाले या गलत ट्रेडिंग व्यवहार), अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस के दौरान धोखाधड़ी वाली या गलत जानकारी देना, या हमारी सर्विस का इस्तेमाल करते समय आपके द्वारा नेक नियत से काम न करना.</p><p>d) सर्विस के ज़रिए किसी भी डेटा, जानकारी या ट्रांज़ैक्शन की खरीद या अधिग्रहण से होने वाली हानि या लगने वाली कॉस्ट.</p><p>e) सर्विस की आपकी गलत व्याख्या या गलतफहमी, या सेवाओं और इस एग्रीमेंट के संबंध में आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी के कारण होने वाली कोई आंशिक या पूर्ण हानि.</p></article><p>2)आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि सर्विस के काम से संबंधित जोखिम मौजूद हैं, जिनमें ऑटोमैटिक ट्रेडिंग संचालन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसमें आपका अकाउंट आपके मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना ट्रांज़ैक्शन शुरु और खत्म कर सकता है.</p><p>3)आप यह स्वीकार करते हैं और सहमति जताते हैं कि MEXC कॉपी की गई किसी भी ट्रेड की सफलता या इस तथ्य की गारंटी नहीं देता कि कॉपी की गई ट्रेड फ़ॉलोअर के अकाउंट में कॉपी होगी. कॉपी की गई ट्रेड को कई कारणों से सफलतापूर्वक कॉपी नहीं किया जा सकता है, जिनमें ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: न्यूनतम कॉपी ट्रेडिंग राशि को पूरा करने में विफलता, आवश्यक प्रतिभूति रेश्यो को पूरा करने में विफलता, जोखिम नियंत्रण उपायों को ट्रिगर करना, और अन्य परिस्थितियाँ जो इस एग्रीमेंट और/या कानूनी दस्तावेज़ों का उल्लंघन करती हैं, या अन्यथा इसके द्वारा निर्धारित की गई हैं.</p><p>4)आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि सर्विस में देरी हो सकती है और आपको हानि और/या कॉस्ट उठानी पड़ सकती है, और सर्विस विफल हो सकती हैं.</p><p>5)निवेश मैनेजमेंट सर्विस आपके विवेक पर हैं. कृपया ध्यान दें कि यदि आप खास ट्रेडर की कॉपी करने और/या खास ट्रेडिंग रणनीतियों का पालन करने के लिए सर्विस को शामिल करने का फैसला लेते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने वित्तीय योजना सहित अपनी पूरी वित्तीय स्थिति पर विचार किया है, और आप समझते हैं कि सर्विस का इस्तेमाल करना अत्यधिक सट्टा है, और आपको होने वाली हानि ट्रेडर से ज़्यादा हो सकती है. ट्रेडर लाभदायक और घाटे वाले दोनों तरह की ट्रेड कर सकता है.</p><p>6)यहाँ दी गई सर्विस सिर्फ़ आपके संदर्भ के लिए हैं. यदि आप प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी या सर्विस के ज़रिए प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं, तो आपको अपना जोखिम खुद उठाना होगा.</p><p>7) आपको निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र रिसर्च और फैसला करना चाहिए. आपको अपने निवेश उद्देश्यों और व्यक्तिगत एवं वित्तीय स्थितियों के आधार पर स्वतंत्र रूप से यह तय करना चाहिए कि आपका निवेश, रणनीति या कोई अन्य प्रोडक्ट और सर्विस आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या नहीं.</p><p>8)सर्विस फ़ंक्शन का इस्तेमाल करके संचालन के ऑटोमैटिक एक्ज़िक्यूशन से होने वाली हानि के लिए आप पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे.</p><p>9)प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी जानकारी का उद्देश्य ट्रेडर्स और फ़ॉलोअर्स के लिए ट्रेडिंग गतिशीलता और सूचना की सर्विस देना है. यह प्लेटफ़ॉर्म किसी भी तरह की निवेश सलाह प्रदान नहीं करता है और किसी भी रूप में ऐसी जानकारी या कामों का प्रावधान नहीं करता है. आप इस प्लेटफ़ॉर्म या सर्विस फ़ंक्शन के ज़रिए मिली जानकारी पर स्वतंत्र रूप से रिसर्च करेंगे और स्वतंत्र निवेश संबंधी फैसले लेंगे.</p><p>10)आप सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि निम्नलिखित, बिना किसी सीमा के, ऐसे कारण हैं जो सर्विस केनिष्पादन में विफलता का कारण बन सकते हैं:</p><article><p>a)ट्रेडर के फ़ॉलोअर्स की संख्या ऊपरी सीमा तक पहुँच गई है;</p><p>b)ट्रेडर ने काम करना बंद कर दिया है;</p><p>c)आपका वर्तमान स्टेटस एक ट्रेडर है;</p><p>d)आपके अकाउंट में कोई ऐसेट या फ़ंड नहीं है; और</p><p>e)ट्रेडर की ऑर्डर सीमा ऊपरी सीमा तक पहुँच गई है.</p></article><p>हम सर्विस की कार्यक्षमता के तहत किसी भी ट्रेडर की परफ़ॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए उचित कदम उठाएँगे. हम किसी भी ट्रेडर को सर्विस की कार्यक्षमता के तहत कॉपी किए जाने से रोकने, स्टॉप करने या ब्लॉक करने का अधिकार रखते हैं.</p><p>MEXC कानून के दायरे में इस एग्रीमेंट के अंतिम स्पष्टीकरण के लिए सभी अधिकार सुरक्षित रखता है.</p>