इवेंट के नियम

1. यह इवेंट केवल विशेष रूप से आमंत्रित उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें MEXC से आधिकारिक इवेंट ईमेल या अन्य नोटिफ़िकेशंस मिली हैं.

2. फ़्यूचर्स अकाउंट की निवल जमा राशि को कम से कम दो दिनों तक इवेंट की शर्तों को पूरा करना होगा. फ़्यूचर्स अकाउंट में मान्य जमा राशि = इवेंट की अवधि के दौरान इनफ़्लो राशि - इवेंट की अवधि के दौरान आउटफ़्लो राशि.

3. निर्धारित फ़्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम को एक ही दिन में हासिल करने को एक सफल चेक-इन माना जाता है. किसी दिन का चेक-इन पूरा करने के बाद, आप अगले दिन अपना चेक-इन अपडेट कर सकते हैं और चेक इन करना जारी रख सकते हैं. अपडेट UTC+8 टाइम ज़ोन के अनुसार रीफ़्रेश किए जाते हैं. कई दिनों तक लगातार चेक-इन करने पर लगातार चेक-इन दिन इकट्ठा हो जाएँगे. इवेंट की अवधि के दौरान इकट्ठा हुए लगातार चेक-इन दिनों की उच्चतम संख्या के आधार पर रिवॉर्ड वितरित किए जाएँगे और उन्हें स्टैक नहीं किया जा सकता है.

4. ट्रेडिंग प्रोत्साहन रिवॉर्ड की गणना इवेंट की अवधि के दौरान 0 से अधिक ट्रेडिंग फ़ीस वाले आपके फ़्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर की जाएगी. क्रिप्टो की ट्रेडिंग सीमित नहीं है और रिवॉर्ड आपको उस उच्चतम टियर के अनुसार वितरित किए जाएँगे जिसे पाने के आप योग्य हैं.

5. इवेंट के रिवॉर्ड इवेंट समाप्त होने के बाद 3 कारोबारी दिनों के भीतर फ़्यूचर्स अकाउंट में बोनस के रूप में वितरित कर दिए जाएँगे. बोनस की मान्यता अवधि 7 दिन है.

6. MEXC उन प्रतिभागियों को इवेंट से अयोग्य घोषित करने का अधिकार अपने पास रखता है जो इवेंट की अवधि के दौरान बेईमानी या अपमानजनक गतिविधियों में शामिल होते हैं. इन गतिविधियों में अतिरिक्त बोनस हासिल करने के लिए बल्क में अकाउंट रजिस्टर करना तथा गैरकानूनी, धोखाधड़ी या हानिकारक उद्देश्यों से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, जैसे धोखाधड़ी या बड़ी मात्रा में दुर्भावनापूर्ण स्पैमिंग शामिल हैं.

7. MEXC किसी भी समय इवेंट या इसके नियमों में बदलाव करने का अधिकार अपने पास रखता है. अगर कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं तो आगे कोई सूचना नहीं दी जाएगी.

8. MEXC इस इवेंट की अंतिम व्याख्या का अधिकार अपने पास रखता है. अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो कृपया कस्टमर सर्विस टीम से संपर्क करें.