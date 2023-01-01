नियम और शर्तें

1. रिवॉर्ड्स पाने के योग्य होने के लिए यूज़र्स को रजिस्टर करना होगा.

2. गणना में केवल ऑन-चेन, फ़िएट और P2P जमा को ही शामिल किया जाता है.

3. केवल 0 से अधिक फ़ीस वाले फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के वॉल्यूम को गणना में शामिल किया जाएगा (USDC/USDT जैसे स्टेबलकॉइन फ़्यूचर्स को शामिल नहीं किया जाएगा). सभी ट्रेडिंग आँकड़े UTC+8 टाइम ज़ोन के अनुसार होंगे.

4. सब-अकाउंट्स, मार्केट मेकर्स और संस्थागत अकाउंट्स हिस्सा लेने के योग्य नहीं हैं.

5. इवेंट समाप्त होने के बाद 10 कारोबारी दिनों के भीतर रिवॉर्ड्स की समीक्षा और उनका वितरण किया जाएगा. वास्तविक रिवॉर्ड के लिए, हमारी कस्टमर सर्विस टीम सीधे विजेताओं से संपर्क करके डिलीवरी की व्यवस्था करेगी.

6. कृपया अपने बोनस का इस्तेमाल करने से पहले फ़्यूचर्स बोनस संबंधित निर्देश देखें.

7. प्रतिभागियों को सेवा की शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. MEXC को इवेंट के दौरान वॉश ट्रेडिंग, बल्क अकाउंट रजिस्ट्रेशन, सेल्फ-ट्रेडिंग या मार्केट में हेरफेर करने के संदेह वाले यूज़र्स को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है.

8. MEXC को बिना किसी पूर्व सूचना के इस इवेंट की शर्तों को संशोधित करने का अधिकार है.

9. MEXC को इस इवेंट की अंतिम व्याख्या का अधिकार है. अगर आपका कोई प्रश्न है, तो कृपया कस्टमर सर्विस टीम से संपर्क करें.