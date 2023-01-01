दुनिया भर में हॉट टोकनों की सबसे अधिक संख्या
हम सबसे तेज़ लिस्टिंग, फ़्यूचर्स में हॉट टोकनों की सबसे बढ़िया वेरायटी और 200x तक एडजस्ट करने योग्य लीवरेज देते हैं.
दुनिया भर में लिक्विडिटी में नंबर 1
90% से अधिक ट्रेडिंग पेयर काफी ज़्यादा लिक्विडिटी देते हैं, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिरता होने लगती है और अचानक हो सकने वाले लिक्विडेशन की रोकथाम होती है.
मार्केट में सबसे कम फ़ीस
मार्केट में सबसे कम फ़्यूचर्स फ़ीस का लाभ पाएँ: 0.000% मेकर और 0.000% टेकर
1. यह एयरड्रॉप पोज़ीशन केवल उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें MEXC अधिकारियों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है.
2. हर यूज़र केवल एक बार ही मुफ़्त में एयरड्रॉप पोज़ीशन क्लेम कर सकता है. ब्रोकर, संस्थागत यूज़र और सब-अकाउंट इस इवेंट में हिस्सा लेने के योग्य नहीं हैं.
3. सभी प्रतिभागियों को MEXC की सेवा शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा. MEXC उन प्रतिभागियों को इवेंट से अयोग्य घोषित करने का अधिकार अपने पास रखता है जो इवेंट की अवधि के दौरान बेईमानी या अपमानजनक गतिविधियों में शामिल होते हैं.
4. MEXC को बिना किसी पूर्व सूचना के इस इवेंट की शर्तों को संशोधित करने का अधिकार है.