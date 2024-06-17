ZK

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

नामZK

रैंकNo.130

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.41%

बाज़ार में उपलब्ध राशि7,636,223,070.636252

अधिकतम आपूर्ति21,000,000,000

कुल आपूर्ति13,751,372,591.3152

सर्कुलेशन रेट0.3636%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.3285017436180649,2024-06-17

सबसे कम कीमत0.036894725006171095,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनZKSYNCERA

परिचयZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.