ZIG

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

नामZIG

रैंकNo.301

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.13%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,408,940,795.2396517

अधिकतम आपूर्ति1,953,940,796

कुल आपूर्ति2,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.721%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.2128548,2021-09-05

सबसे कम कीमत0.00431462744251162,2023-07-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.