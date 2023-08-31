ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

नामZF

रैंकNo.1968

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि574,228,892.9209528

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति779,645,941.5073842

सर्कुलेशन रेट0.5742%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.08953665548952082,2024-03-01

सबसे कम कीमत0.000182139809719544,2023-08-31

पब्लिक ब्लॉकचेनZKSYNCERA

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.