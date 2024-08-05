ZEX

नामZEX

रैंकNo.1092

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.58%

बाज़ार में उपलब्ध राशि187,769,676.037408

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति999,997,560.203872

सर्कुलेशन रेट0.1877%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.21381512670815891,2025-06-20

सबसे कम कीमत0.022795380725593794,2024-08-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयZeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.

