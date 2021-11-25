ZERC

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

नामZERC

रैंकNo.1728

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.11%

बाज़ार में उपलब्ध राशि120,000,000

अधिकतम आपूर्ति120,000,000

कुल आपूर्ति120,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर8.260150868374126,2021-11-25

सबसे कम कीमत0.02193323445325494,2025-09-09

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

