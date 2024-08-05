ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

नामZBCN

रैंकNo.146

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.02%

बाज़ार में उपलब्ध राशि90,913,573,965.6592

अधिकतम आपूर्ति100,000,000,000

कुल आपूर्ति99,998,838,502.70589

सर्कुलेशन रेट0.9091%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.007105034498396647,2025-05-30

सबसे कम कीमत0.000692135609811539,2024-08-05

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

