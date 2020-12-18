ZANO

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

नामZANO

रैंकNo.228

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)13.36%

बाज़ार में उपलब्ध राशि13,431,787

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति14,317,123

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर18.18416003270963,2025-01-07

सबसे कम कीमत0.19191742,2020-12-18

पब्लिक ब्लॉकचेनZANO

