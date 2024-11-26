YBR

Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.

नामYBR

रैंकNo.8555

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति1 000 000 000

कुल आपूर्ति1 000 000 000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.33125992148063127,2024-11-26

सबसे कम कीमत0.000688919174838846,2025-06-22

पब्लिक ब्लॉकचेनARB

