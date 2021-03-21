XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

बाज़ार में उपलब्ध राशि6,179,135,569.256391

अधिकतम आपूर्ति8,999,999,999

कुल आपूर्ति8,472,739,409.794458

सर्कुलेशन रेट0.6865%

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.77148755,2021-03-21

सबसे कम कीमत0.006074691878165836,2025-06-18

पब्लिक ब्लॉकचेनXYM

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.