XVS

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

नामXVS

रैंकNo.370

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)64.58%

बाज़ार में उपलब्ध राशि16,317,704.72713272

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति30,000,000

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर147.01730156,2021-05-10

सबसे कम कीमत2.07012692,2020-11-04

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

परिचयVenus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.