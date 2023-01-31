XRPH

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

नामXRPH

रैंकNo.1664

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.46%

बाज़ार में उपलब्ध राशि70,708,715.12957409

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति99,943,507.35

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.4176531973279314,2023-01-31

सबसे कम कीमत0.011403885631873823,2023-09-28

पब्लिक ब्लॉकचेनXRP

