XPX

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

नामXPX

रैंकNo.6081

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति9,000,000,000

कुल आपूर्ति9,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0%

जारी करने की तारीख2018-08-08 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.009 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.00720291991049,2019-05-15

सबसे कम कीमत0.000109016089362126,2025-06-25

पब्लिक ब्लॉकचेनXPX

परिचयProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.