CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

नामXFI

रैंकNo.1572

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.29%

बाज़ार में उपलब्ध राशि61,808,990.15623575

अधिकतम आपूर्ति378,432,000

कुल आपूर्ति68,631,325.48203664

सर्कुलेशन रेट0.1633%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1.989041429955563,2023-06-16

सबसे कम कीमत0.04913217188278703,2025-08-31

पब्लिक ब्लॉकचेनXFI

