XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

नामXDAG

रैंकNo.1431

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,281,403,840

अधिकतम आपूर्ति1,446,294,144

कुल आपूर्ति1,446,294,144

सर्कुलेशन रेट0.8859%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.04596249,2021-04-04

सबसे कम कीमत0.000497821519952,2020-05-30

पब्लिक ब्लॉकचेनXDAG

