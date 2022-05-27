XCN

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

नामXCN

रैंकNo.144

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि35,032,316,559.3694

अधिकतम आपूर्ति68,892,071,756.90897

कुल आपूर्ति48,402,432,408.486084

सर्कुलेशन रेट0.5085%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.18411197329148696,2022-05-27

सबसे कम कीमत0.000703834566724479,2023-10-11

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.