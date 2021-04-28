XCH

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

नामXCH

रैंकNo.285

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)23.73%

बाज़ार में उपलब्ध राशि14,411,726

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति33,191,992

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2021-04-28 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर1934.50687188,2021-05-03

सबसे कम कीमत8.608855748047983,2025-02-03

पब्लिक ब्लॉकचेनCHIA

