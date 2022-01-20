XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

नामXCAD

रैंकNo.2004

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)2,17%

बाज़ार में उपलब्ध राशि47 726 795,94460851

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति198 813 157,8570137

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर9.064501091879395,2022-01-20

सबसे कम कीमत0.027238932577182195,2025-07-08

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

