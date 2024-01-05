WNT

The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

नामWNT

रैंकNo.2566

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.42%

बाज़ार में उपलब्ध राशि26,124,772.2

अधिकतम आपूर्ति200,000,000

कुल आपूर्ति200,000,000

सर्कुलेशन रेट0.1306%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.610041044460829,2024-01-05

सबसे कम कीमत0.00885626534093369,2025-04-15

पब्लिक ब्लॉकचेनNONE

परिचयThe Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

MEXC, क्रिप्टो तक पहुँचने का आपका सबसे आसान तरीका है. क्रिप्टो खरीदने, उसे ट्रेड करने और कमाने के लिए दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को एक्सप्लोर करें. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH सहित 3,000 ऑल्टकॉइन को ट्रेड करें.
