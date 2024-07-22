WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

नामWLTH

रैंकNo.1383

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,03%

बाज़ार में उपलब्ध राशि867 221 497,977318

अधिकतम आपूर्ति1 000 000 000

कुल आपूर्ति978 188 960,827318

सर्कुलेशन रेट0.8672%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.21845549779906134,2024-07-22

सबसे कम कीमत0.002104944606864166,2025-04-18

पब्लिक ब्लॉकचेनBASE

