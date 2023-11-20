WIF

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

नामWIF

रैंकNo.88

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0002%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)27.74%

बाज़ार में उपलब्ध राशि998,840,015.282171

अधिकतम आपूर्ति998,840,592.989347

कुल आपूर्ति998,840,015.282171

सर्कुलेशन रेट0.9999%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर4.8499674634069185,2024-03-31

सबसे कम कीमत0.000023439977993792,2023-11-20

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

अस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.