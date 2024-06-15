WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

नामWEXO

रैंकNo.1155

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि293,192,189

अधिकतम आपूर्ति928,000,000

कुल आपूर्ति920,900,277

सर्कुलेशन रेट0.3159%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर3.6413906710780073,2024-06-15

सबसे कम कीमत0.015886078972459538,2025-07-27

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

