WDOG

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

नामWDOG

रैंकNo.2256

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,998,439

अधिकतम आपूर्ति999,998,439

कुल आपूर्ति999,998,439

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.02889444155638393,2024-08-13

सबसे कम कीमत0.000345747960162156,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.

Loading...