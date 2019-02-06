WBTC

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

नामWBTC

रैंकNo.9312

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)129,320.20%

बाज़ार में उपलब्ध राशि127,404.59964837

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति127,404.59964837

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर123958.3989045868,2025-08-14

सबसे कम कीमत3330.11634888,2019-02-06

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

क्षेत्र

सोशल मीडिया

