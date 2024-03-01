WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

नामWAXL

रैंकNo.157

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर0.0001%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)8.36%

बाज़ार में उपलब्ध राशि1,033,371,872.347929

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,215,219,921.629243

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.6570520358937704,2024-03-01

सबसे कम कीमत0.27453230501386905,2025-04-07

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

