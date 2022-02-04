WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

नामWALLET

रैंकNo.930

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.05%

बाज़ार में उपलब्ध राशि718,643,830.8921735

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति718,643,830.8921735

सर्कुलेशन रेट0.7186%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.20064258285841255,2022-02-04

सबसे कम कीमत0.000638616003044836,2024-05-12

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

