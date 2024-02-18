WAGMI

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

नामWAGMI

रैंकNo.6106

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0,00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0,00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि0

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1 392 360 401

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर252.59852045028907,2024-02-18

सबसे कम कीमत0.001999700147962423,2024-08-05

पब्लिक ब्लॉकचेनKAVAEVM

