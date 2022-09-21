WAGMIGAMES

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

नामWAGMIGAMES

रैंकNo.1111

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि2,200,000,000,000

अधिकतम आपूर्ति2,200,000,000,000

कुल आपूर्ति2,200,000,000,000

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000037006097533114,2023-12-09

सबसे कम कीमत0.000002194837186306,2022-09-21

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

