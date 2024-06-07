WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

नामWAFFLES

रैंकNo.1651

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि894,466,543

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति998,378,465.54

सर्कुलेशन रेट0.8944%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.04295198242461536,2024-06-07

सबसे कम कीमत0.001623130974260684,2025-04-09

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

परिचयWaffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.