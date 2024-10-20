VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

नामVVAIFU

रैंकNo.1811

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि993,297,456.650921

अधिकतम आपूर्ति999,904,308.86

कुल आपूर्ति993,297,456.650921

सर्कुलेशन रेट0.9933%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.21126701735659592,2024-11-19

सबसे कम कीमत0.00002140115072816,2024-10-20

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

