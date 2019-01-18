VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

नामVSYS

रैंकNo.2104

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि3,442,915,734

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति5,451,523,147

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख2019-01-18 00:00:00

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था0.0265 USDT

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.297542300258,2019-07-29

सबसे कम कीमत0.0002447931117377,2025-06-06

पब्लिक ब्लॉकचेनVSYS

