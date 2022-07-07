VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

नामVOW

रैंकNo.919

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.04%

बाज़ार में उपलब्ध राशि356,285,269

अधिकतम आपूर्ति1,142,857,142

कुल आपूर्ति1,142,857,140

सर्कुलेशन रेट0.3117%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर2.688289272124897,2022-07-07

सबसे कम कीमत0.001812976932103066,2024-08-13

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

