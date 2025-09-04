VON

Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi.

नामVON

रैंकNo.3017

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)32,623.17%

बाज़ार में उपलब्ध राशि291.54532942

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति1,562.09792105

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर353.0231236386013,2025-09-04

सबसे कम कीमत340.93125329226194,2025-09-05

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

परिचयOndo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi.

क्षेत्र

सोशल मीडिया

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.