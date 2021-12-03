VINU

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

नामVINU

रैंकNo.1053

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.00%

बाज़ार में उपलब्ध राशि899,597,342,616,479.2

अधिकतम आपूर्ति899,597,342,616,479.2

कुल आपूर्ति899,597,342,616,479.2

सर्कुलेशन रेट1%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.000000076012254018,2024-11-29

सबसे कम कीमत0,2021-12-03

पब्लिक ब्लॉकचेनBSC

