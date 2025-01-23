VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

नामVINE

रैंकNo.495

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)1.79%

बाज़ार में उपलब्ध राशि999,994,104

अधिकतम आपूर्ति0

कुल आपूर्ति999,994,104

सर्कुलेशन रेट%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.47494534861759263,2025-01-26

सबसे कम कीमत0.00008419597421907,2025-01-23

पब्लिक ब्लॉकचेनSOL

क्षेत्र

सोशल मीडिया

