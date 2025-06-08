VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

नामVICE

रैंकNo.916

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

पूरी तरह से डाइल्यूटेज मार्केट कैपिटलाइज़ेशन$0.00

मार्केट शेयर%

ट्रेडिंग वॉल्यूम/मार्केट कैपिटलाइज़ेशन (24 घंटे)0.01%

बाज़ार में उपलब्ध राशि991,761,898.2907467

अधिकतम आपूर्ति1,000,000,000

कुल आपूर्ति1,000,000,000

सर्कुलेशन रेट0.9917%

जारी करने की तारीख--

वह मूल्य जिस पर ऐसेट पहली बार जारी किया गया था--

अब तक का सबसे उच्च स्तर0.09718601766030363,2025-06-08

सबसे कम कीमत0.006615434681747624,2025-07-14

पब्लिक ब्लॉकचेनETH

etfindex:mc_etfindex_sourceअस्वीकरण: डेटा cmc द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और उसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए.